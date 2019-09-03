Железная логика олигарха Коломойского: доходы прячем, налоги не платим

Пазл Игоря Коломойского снова сложился.

Еще полгода назад опальный бизнесмен боялся возвращаться в Украину из-за ряда уголовных дел и угрозы загреметь за решетку. А теперь он снова почтенный олигарх, один из самых влиятельных – да и что преуменьшать – настоящий №1 в Украине. Пазл Коломойского правильно сложился после президентских и парламентских выборов, когда он получил третий необходимый для олигарха элемент – к финансовому и медийному ресурсам добавилось немалое, да что там – огромное влияние на государственные органы власти.

Действительно Игорь Коломойский отвечает всем критериям олигарха, – говорит политолог Кость Бондаренко. – Это человек, который лоббирует свои бизнес интересы через политические инструменты, используя в том числе и фактор медиа-ресурса. У Коломойского есть все составляющие классического олигарха – политическое представительство во власти, влияние на власть, медиа и большой бизнес.

Эксперт напомнил, что "Коломойский ранее регулярно устраивал корпоративные войны и был у них на первом плане". "У него непростые отношения с Виктором Пинчуком из-за Никопольского завода ферросплавов, – приводит примеры Бондаренко. – Также было противостояние с Ринатом Ахметовым, которое началось в 2014 году и продолжается до сегодня..."

В этих противостояниях Коломойский часто пользовался своим влиянием на власть и суды. Будет ли сейчас использовать эти козыри? Собственно, он уже начал это делать. В любом случае, именно такое впечатление складывается, когда мы видим, какие неожиданные "победы" раз за разом получают структуры Коломойского.

Хронология "побед"

В начале мая, буквально через две недели после победы Владимира Зеленского на выборах президента, Окружной административный суд Киева отменил решение Государственной фискальной службы относительно денежного обязательства компании Международные авиалинии Украины на сумму 59,96 млн гривен. Напомним, что конечным бенефициаром МАУ является Коломойский.

5 июля 2019 года Печерский райсуд Киева снял арест с 415-ти объектов недвижимости ООО "Приватофис", связанного с Коломойским, в деле о кредитах, которые "ПриватБанк" выдавал до национализации связанным между собой компаниям.

1 августа 2019 года Окружной административный суд Киева принял решение о льготных тарифах на электроэнергию для акционерных обществ "Никопольский завод ферросплавов", "Запорожский завод ферросплавов", "Покровский ГОК", "Марганецкий ГОК" и "Днепразот". По странному "стечению" обстоятельств, все эти предприятия контролируются одним человеком – Коломойским.

Оффшорная математика



ЧАО "Центрэнерго" работает на Коломойского

Ситуация с льготной электроэнергией требует отдельного объяснения. Потому что упомянутые акционерные общества Коломойского покупают электроэнергию по сниженной цене у государственного ЧАО "Центрэнерго", которое с недавних пор контролируют люди... Коломойского. При этом "Центрэнерго" продает электроэнергию фактически себе в убыток. Филигранная комбинация, не так ли?

При этом крупнейшими потребителями электроэнергии являются ферросплавные заводы, – говорит энергетический эксперт Дмитрий Марунич. – Получив через суд снижение тарифа, они стали платить меньше, чем другие украинские предприятия. А есть, к примеру, электростанции, которым надо функционировать. В частности, уголь покупать... Не может вся страна работать на ферросплавные заводы Коломойского.

Но дешевая электроэнергия – лишь один из элементов в схеме олигарха. На продаже ферросплавов он "экономит" еще 600 миллионов в год!

Происходит это по классическому образцу. Заводы продают свой товар не напрямую потребителю, а посреднику. В данном случае АО "Никопольский завод ферросплавов" и АО "Запорожский завод ферросплавов" реализуют продукцию оффшорным компаниям "Black Sea Solution LLC" (Грузия) и "SFERA ALLOYS TRADING SA" (Швейцария)... по сниженной цене меньше рыночной примерно на 150 евро за тонну.

Откуда такая щедрость? Это лишь хитрый расчет. Судите сами. В 2018 году заводы Коломойского экспортировали около 750 тысяч тонн ферросплавов. С каждой тонны из-под налогообложения выводились 150 евро, что составляет в целом сумму 112 миллионов евро. Из этих денег Коломойский должен заплатить в бюджет Украины 18% налога на прибыль – то есть около 20 миллионов евро. Или 600 миллионов гривен! Должен был заплатить – но спрятал в оффшоре. Это деньги, которые могли пойти на пенсии, образование или здравоохранение...

Эксперт Дмитрий Марунич обобщил данные за предыдущие годы:

С 2010-го по 2017-й от продажи базовых ферросплавов за границу на оффшорных счетах Коломойского осело около 2,75 миллиарда долларов.

830 миллионов вне бюджета



Запорожский ферросплавный завод переживает не лучшие времена / Фото ЗФЗ

Куда Коломойский тратит "сэкономленные" деньги? Возможно, на модернизацию своих предприятий, чтобы они давали больше прибыли и меньше зависели от тарифов на энергоносители? Нет. Зачем осовременивать производство, если можно "пролоббировать" дешевую электроэнергию. На сегодня уровень изношенности основных фондов на заводах – критический (на Запорожском ферросплавном – 92%!). Как вы думаете, сколько тратит Коломойский на капитальные инвестиции? В прошлом году раскошелился аж на 11 миллионов долларов – это менее 1% стоимости основных средств заводов.

Напомню, что ферросплавный бизнес Коломойский приобрел за небольшие деньги – около 100 миллионов гривен, – продолжает Дмитрий Марунич. – При том, что общая стоимость полученных активов превышала 1 миллиард! И из этих предприятий Коломойский уже выжал почти все. И этот процесс продолжается. Заводы будут работать, но выручка будет постоянно уменьшаться...

Так, возможно, Коломойский хотя бы беспокоится о работниках предприятий и платит им достойные деньги? Тоже нет! По данным на июнь-2019, средняя зарплата на Никопольском и Запорожском заводах ферросплавов составляет около 13,5 тысяч гривен, что на 30% меньше, чем на других металлургических предприятиях Украины (около 18,7).

Важно отметить, что из-за такой очевидной жадности страдают не только трудовые коллективы заводов Коломойского, а и бюджеты (в первую очередь – местный) и фонды, которые недополучают в виде налогов и сборов из фонда оплаты труда около 230 миллионов гривен на год.

А теперь снова немного математики. Берем эти 230 миллионов, добавляем 600 миллионов скрытых в оффшорах... Так что в бюджет Украины не уплачено 830 миллионов гривен. Для сравнения – это на 30% больше, чем тратит на социальную защиту населения "родная" для Коломойского Днепропетровская облгосадминистрация.

Что делать?

С такими схемами можно бороться. Нужно принимать решение относительно отслеживания цен, по которым экспортируется продукция. Чтобы это не делалось по заниженным ценам. Надо разобраться с проблемой вывода денег в оффшорные юрисдикции, чего требуют наши европейские партнеры. Чтобы активы оставались в Украине и работали на ее экономику,

– резюмирует Дмитрий Марунич.