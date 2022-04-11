Укрзализныця рассказала о своем работнике Богдане Ткаченко. Он погиб от рук оккупантов.
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Допрашивали и расстреляли на окраине села
28-летний мужчина работал бригадиром по текущему содержанию и ремонту путей и искусственных сооружений на Нежинской дистанции пути. Она принадлежит региональному филиалу "Юго-Западная железная дорога".
Когда началась война, поехал к своим родителям в село Гайворон Бахмачского района Черниговской области. Там помогал эвакуироваться местным жителям.
Российские оккупанты за это его задержали. Они допрашивали мужчину, а затем расстреляли на окраине села.
Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким погибшего железнодорожника.
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