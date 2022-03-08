"Укрзалізниця" сообщила, что работники, рискуя своей жизнью и здоровьем, ежедневно помогают беженцам добраться до безопасного места.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий 2 недели войны

По данным "Укрзалізниці", железнодорожники помогли эвакуировать уже более 1,7 миллионов человек.

Железнодорожники эвакуировали 1,7 миллиона человек / Фото "Укрзалізниця"

Полный текст сообщения:

Наши железнодорожники, рискуя своей жизнью, эвакуировали уже более 1,7 млн ​​человек.

Мы безгранично благодарны всем, кто работает в поездах, депо, составляет графики, ремонтирует инфраструктуру и подвижной состав. Мы благодарны нашим железнодорожникам, которые делают ежи и защищают Украину.

Да, мы сейчас вынуждены жертвовать комфортом, но наша цель — дать возможность уехать из-под обстрелов всем желающим.

Мы видим тысячи слов благодарности. Они очень важны для каждого работающего на УЗ и всегда находят адресата.

Они содержат нас в форме и не позволяют опускать руки.

Пишите их!

Тегайте "Укрзалізницю", и мы соберем каждое имя для отличия.

Они придадут нам силы работать дальше.

Железнодорожники эвакуировали 1,7 миллиона человек / Фото "Укрзалізниця"

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!