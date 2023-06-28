Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, "Железный купол" не может защитить большую территорию. Однако есть комплекс, который может быть более эффективным для украинского ПВО.

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Могут ли поставить Украине "Железный купол"

Соединенные Штаты Америки просят Израиль дать согласие на поставку систем "Железный купол" в Украину. В обращении сенаторов США говорится, что одна батарея комплекса способна обеспечить защиту на площади около 150 квадратных километров.

Заметим, что Штаты не требуют от Израиля поставлять системы, а только дать разрешение на передачу батарей.

Все зависит от того, как США попросят. Если попросят неубедительно – не дадут (разрешение – 24 канал). Если убедительно – то дадут, еще и побегут предлагать свои,

– заметил Роман Свитан.

"Железный купол" необходим Украине для того, чтобы достроить систему обороны для защиты определенных объектов. Ведь закрыть всю территорию эта система не поможет. Их для этого потребуется очень многое.

Роман Свитан о возможной передаче Украине "Железного купола": смотрите видео

Есть лучшая альтернатива "Железному куполу"

В израильских СМИ сообщили, что заместитель Главкома ВСУ Валерия Залужного генерал-лейтенант Евгений Мойсюк прибыл в Израиль с рабочим визитом.

Напомним, что накануне министры обороны Украины и Израиля также встретились. По всей вероятности, эти две встречи частично связаны.

"Вполне возможно, что один из замов Залужного поехал в Израиль для уточнения позиций, которые нам нужны или сроков поставок. Не думаю, что обязательно будут говорить о "Железном куполе", хоть и он может быть", – подчеркнул военный эксперт.

Дело в том, что "Железный купол" все же является, так сказать, "точечной" системой для защиты. Ведь радиус 150 километров – довольно небольшая территория, которую может покрыть комплекс.

Лучше бы вместо "Железного купола" нам передали "Хец" (или "Стрела" – 24 Канал) – это чудесный ЗРК. Он работает и против баллистических ракет в частности. Это хорошее дополнение к Patriot,

– подчеркнул Свитан.

Зенитно-ракетный комплекс "Хец" помог Украине "дозакрыть" небо.

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