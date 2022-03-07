Почти во всех городах России можно наблюдать огромные очереди на территории банкоматов, некоторые продукты продают с ограничениями, а стоимость некоторых товаров электроники выросла не менее чем в три раза. Однако большинство россиян, как сообщают 24 канала источника в разведке, совсем не связывают это с нападением России на Украину.

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При этом настроения в российском обществе достаточно панические, поскольку все понимают, что надвигающееся дело реально плохое.

Десятки миллионов потеряют работу

С начала недели руководство Кремля отказалось открывать московскую биржу. Поскольку буквально через 5 – 10 минут ее работы ситуация наверняка станет неконтролируемой. Все компании России будут стоить меньше, чем бюджет Москвы за 2021 год.

Кроме того, что все россияне обеднели по меньшей мере в три раза за счет обесценивания рубля, сейчас РФ ожидает банкротство. 6 марта "Роснефть" уже не смогла погасить долг по облигациям на 2 миллиарда долларов. В скором времени расплачиваться с кредиторами придется "Газпрому", а впоследствии – правительству России.

Скорее всего, выплат не будет, что повлечет за собой цепную реакцию фактического дефолта ряда бюджетообразующих компаний.

Кроме того, совершенно ужасны дела России в области любого производства. Металлургия, направление производства оружия, продуктов, разработки ПО – все фактически обнуляется. К примеру, все оболочки для колбасы Россия закупала в Италии. 90% сырья для производства оружия, снарядов и взрывчатки РФ импортировало из цивилизованных стран. Сейчас все это будет невозможно, разве что россияне продержатся какое-то время на остатках сырья и продукции.

Не менее эпическая ситуация с тем, что россияне не могут никуда экспортировать свою продукцию. Страна-бензоколонка с 24 февраля пытается продать свою нефть хотя бы кому-нибудь с огромными скидками, однако никаких больших контрактов с ними никто не заключает.

Поскольку большинство производителей и огромных по значению компаний вполне могут уйти в небытие, в ближайшее время десятки миллионов могут оказаться без работы и банальных средств на существование.

Спрятаться за границей никто не сможет

По предварительным данным, десятки тысяч россиян, которые хотя бы приблизительно смогли посчитать последствия санкций, срочно отправились в Турцию в надежде жить в цивилизованной стране. В Евросоюзе их никто не ждет из-за отсутствия Шенгена и враждебного отношения к гражданам России. Однако при этом есть один интересный нюанс: вывозить и ввозить наличные через границу в каком-то существенном объеме невозможно из-за законов как России, так и Турции, а карты Visa и Mastercard за пределами РФ уже не работают. Поэтому те, кто выехал, почти мгновенно оказались в ситуации, когда жить за границей фактически невозможно. Большинству эмигрантов придется возвращаться в свою страну-тюрьму, где у них есть хоть какие-то счета и жилье.

Желающим уехать закроют границу

Поскольку администрация России оказалась в крайне сложном положении из-за возможного уничтожения экономики, у Путина, по данным разведки, собираются отбирать у состоятельных людей состояние и проводить "уравниловку". Кроме того, вполне могут национализировать средний бизнес для государственного управления.

Чтобы представители "либералов" и напуганные российские патриоты не разбегались по миру любым способом, чтобы не выпускать за границу ученых, мужчин, которых можно мобилизовать, а также вообще трудовую силу, в правительстве России решили закрывать границы для всех.

Соответствующий приказ уже подписала заместитель Сергея Лаврова Галина Тегина. В документе говорится, что под запрет пересечения границы без специального разрешения попадают все граждане в возрасте с 15 до 72 лет.

Запрет выезда из России уже подписан / Фото источников 24 канала

В разведке говорят, что подобный приказ могут побояться реализовывать, однако руководство России уже окончательно сошло с ума и загнало себя в ситуацию цугцванга. Делать хорошую мину при плохой игре Путин долго не сможет, хотя очень старается. Однако при подобных условиях для сохранения власти ему не остается ничего, кроме как закручивать гайки по отношению к своему же населению.