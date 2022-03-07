Майже у всіх містах Росії можна спостерігати величезні черги біля банкоматів, деякі продукти продають з обмеженнями, а вартість деяких товарів електроніки зросла щонайменше втричі. Однак більшість росіян, як повідомляють 24 каналу джерела у розвідці, зовсім не пов'язують це з нападом Росії на Україну.

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При цьому настрої у російському суспільстві досить панічні, оскільки всі розуміють, що насувається дещо реально погане.

Десятки мільйонів втратять роботу

З початку тижня керівництво Кремля відмовилося відкривати московську біржу. Оскільки буквально за 5 – 10 хвилин її роботи ситуація напевно стане неконтрольованою. Всі компанії Росії коштуватимуть менше, ніж бюджет Москви за 2021 рік.

Окрім того, що всі росіяни збіднішали щонайменше втричі за рахунок знецінювання рубля, зараз РФ чекає банкрутство. 6 березня "Роснефть" вже не змогла сплатити борг по облігаціях на 2 мільярди доларів. Незабаром розплачуватися з кредиторами доведеться "Газпрому", а згодом – уряду Росії.

Скоріш за все, виплат не буде, що спричинить ланцюгову реакцію фактичного дефолту низки бюджетостворюючих компаній.

Крім того, зовсім жахливими є справи Росії у галузі будь-якого виробництва. Металургія, напрям виробництва зброї, продуктів, розробки ПО, – все фактично обнуляється. Наприклад, всі оболонки для ковбаси Росія закуповувала в Італії. 90% сировини для виробництва зброї, снарядів та вибухівки РФ імпортувала з цивілізованих країн. Зараз все це буде неможливо, хіба що росіяни протримаються якийсь час на залишках сировини та продукції.

Не менш епічною є ситуація з тим, що росіяни не можуть нікуди експортувати свою продукцію. Країна-бензоколонка з 24 лютого намагається продати свою нафту хоча б комусь із величезними знижками, однак ніяких великих контрактів із ними ніхто не укладає.

Оскільки більшість виробників та величезних за значенням компаній цілком можуть піти в небуття, найближчим часом десятки мільйонів людей можуть опинитися без роботи та банальних коштів на існування.

Сховатися за кордоном ніхто не зможе

За попередніми даними, десятки тисяч росіян, які хоча б приблизно змогли порахувати наслідки санкцій, терміново вирушили до Туреччини у сподіванні жити у цивілізованій країні. У Євросоюзі їх ніхто не чекає через відсутність Шенгену та відносно ворожого ставлення до громадян Росії. Однак при цьому є один цікавий нюанс: вивозити та ввозити готівку через кордон в якомусь суттєвому обсязі неможливо через закони як Росії, так і Туреччини, а картки Visa та Mastercard за межами РФ вже не працюють. То ж, ті, хто виїхав, майже миттєво опинилися у ситуації, коли жити за кордоном фактично неможливо. Більшості емігрантів доведеться повертатися до своєї країни-тюрми, де вони мають хоча б якісь рахунки та житло.

Тим, хто бажає виїхати, закриють кордон

Оскільки адміністрація Росії опинилася у вкрай складному становищі через можливе знищення економіки, у Путіна, за даними розвідки, збираються відбирати у заможних людей статки та проводити "зрівнялівку". Крім того, цілком можуть націоналізувати середній бізнес задля державного управління.

Щоб представники "лібералів" та налякані російські патріоти не розбігалися по світу в будь-який спосіб, аби не випускати за кордон вчених, чоловіків, яких можна мобілізувати, а також взагалі трудову силу, в уряді Росії вирішили закривати кордони геть для всіх.

Відповідний наказ вже підписала заступниця Сергія Лаврова Галина Тегіна. У документі сказано, що під заборону перетину кордону без спеціального дозволу потрапляють всі громадяни віком з 15 до 72 років.



Заборона виїзду з Росії вже підписана / Фото джерел 24 каналу

У розвідці кажуть, що подібний наказ можуть побоятися впроваджувати у життя, однак керівництво Росії вже остаточно втратило розум та загнало себе у ситуацію цугцвангу. Робити добру міну при поганій грі Путін довго не зможе, хоча й дуже намагається. Однак за подібних умов для збереження влади йому не залишається нічого, окрім як закручувати гайки щодо свого ж населення.