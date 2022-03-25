Они шли с зонтиками украинского флага и бело-красно-белыми лентами.
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Так, в Минске на День Свободы женщины устроили акцию – прошлись по улицам города с желто-голубыми зонтиками и бело-красно-белыми лентами, вероятно, как символ белорусского флага.
Кроме того, в руках они держали плакаты с цитатами Калиновского, например "Тогда только народ заживет долго и счастливо, когда над тобой не будет больше москалей".
В Минске женщины устроили акцию в поддержку Украины / Фото читателей Свободы
В Минске женщины устроили акцию в поддержку Украины / Фото читателей Свободы
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