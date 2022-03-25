Вони йшли з парасольками українського прапора та біло-червоно-білими стрічками.
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Так, у Мінську на День Свободи жінки влаштували акцію – пройшлися вулицями міста з жовто-блакитними парасольками та біло-червоно-білими стрічками, ймовірно, як символ білоруського прапора.
Крім того, у руках вони тримали плакати з цитатами Калиновського, як-от "Тоді тільки народ заживе довго і щасливо, коли над тобою не буде більше москалів".
В Мінську жінки влаштували акцію на підтримку України / Фото читачів Свободи
В Мінську жінки влаштували акцію на підтримку України / Фото читачів Свободи
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