Да, в оранжевый эпидемический уровень перешла Полтавская область. Всего в этой зоне карантина находятся 17 регионов, в том числе Киев.

Актуально Какова будет заболеваемость в начале марта: в НАН дали новый прогноз распространения COVID-19

Согласно обновленному перечню, в желтой зоне находятся:

Львовская,

Харьковская,

Черновицкая область.

В этих регионах ситуация с распространением коронавируса контролируется.

В красной зоне карантина по-прежнему 5 областей;

Закарпатская,

Ивано-Франковская,

Луганская,

Ровненская,

Хмельницкая.

В этих регионах наблюдаются проблемы с коэффициентом заражения COVID-19 и уровнем госпитализаций.

Показатели заболеваемости в стране

По состоянию на 23 февраля уровень заболеваемости по стране составляет 1060 на 100 тысяч населения при определенном индикаторе 75 на 100 тысяч человек. В Киеве этот показатель составляет 1733 на 100 тысяч человек.

Уровень госпитализаций по стране составляет 51,4, при определенном показателе 60 на 100 тысяч населения. Показатель загруженности кроватей с кислородом не превышен ни в одном регионе Украины.

Актуальное карантинное зонирование страны / Инфографика Минздрава

Важно! Ученые НАН сообщили, что в Украине идет фаза спада заболеваемости и спрогнозировали распространение пандемии на начало марта.

Актуальная статистика COVID-19 в Украине