Да, в оранжевый эпидемический уровень перешла Полтавская область. Всего в этой зоне карантина находятся 17 регионов, в том числе Киев.
Актуально Какова будет заболеваемость в начале марта: в НАН дали новый прогноз распространения COVID-19
Согласно обновленному перечню, в желтой зоне находятся:
- Львовская,
- Харьковская,
- Черновицкая область.
В этих регионах ситуация с распространением коронавируса контролируется.
В красной зоне карантина по-прежнему 5 областей;
- Закарпатская,
- Ивано-Франковская,
- Луганская,
- Ровненская,
- Хмельницкая.
В этих регионах наблюдаются проблемы с коэффициентом заражения COVID-19 и уровнем госпитализаций.
Показатели заболеваемости в стране
По состоянию на 23 февраля уровень заболеваемости по стране составляет 1060 на 100 тысяч населения при определенном индикаторе 75 на 100 тысяч человек. В Киеве этот показатель составляет 1733 на 100 тысяч человек.
Уровень госпитализаций по стране составляет 51,4, при определенном показателе 60 на 100 тысяч населения. Показатель загруженности кроватей с кислородом не превышен ни в одном регионе Украины.
Актуальное карантинное зонирование страны / Инфографика Минздрава
Актуальная статистика COVID-19 в Украине
- За минувшие сутки заболели коронавирусом 25 062 человека. Больше всего случаев заражения коронавирусом в Украине было выявлено в Киеве, Днепропетровской, Полтавской, Донецкой и Черкасской областях.
- С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 4 783 835 случая заболевания коронавирусом, из них 105 229 – летальные.
- В Украине за сутки вакцинировали от коронавируса около 63 тысяч человек. Количество желающих сделать бустерную прививку возросло.