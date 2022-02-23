Так, у помаранчевий епідемічний рівень перейшла Полтавська область. Загалом у цій зоні карантину перебувають 17 регіонів, зокрема Київ.

Актуально Якою буде захворюваність на початку березня: у НАН дали новий прогноз поширення COVID-19

Згідно з оновленим переліком, у жовтій зоні перебувають:

Львівська,

Харківська,

Чернівецька області.

У цих регіонах ситуація з поширенням коронавірусу є контрольованою.

У червоній зоні карантину як і раніше 5 областей;

Закарпатська,

Івано-Франківська,

Луганська,

Рівненська,

Хмельницька.

У цих регіонах спостерігаються проблеми з коефіцієнтом зараження COVID-19 і рівнем госпіталізацій.

Показники захворюваності в країні

Станом на 23 лютого рівень захворюваності по країні становить 1 060 на 100 тисяч населення при визначеному індикаторі 75 на 100 тисяч людей. У Києві цей показник складає 1 733 на 100 тисяч людей.

Рівень госпіталізацій по країні складає 51,4, при визначеному показнику 60 на 100 тисяч населення. Показник завантаженості ліжок з киснем не перевищено в жодному регіоні України.



Актуальне карантинне зонування країни / Інфографіка МОЗ

Важливо! Вчені НАН повідомили, що в Україні триває фаза спадання захворюваності та спрогнозували поширення пандемії на початок березня.