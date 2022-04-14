Встреча прошла 13 апреля, сообщили в Генштабе ВСУ. Кроме супруги президента, военных посетили и министр обороны, начальник Генштаба и другие чиновники Польши.

Обратите внимание Дуда назвал Украину братским государством и пообещал сделать все, чтобы страна выстояла

Первая леди обратилась к бригаде

Агата Корнхаузер-Дуда обратилась к участникам встречи и высказала лучшие пасхальные пожелания (греко-католики празднуют его 17 апреля) от себя и мужа. Она также поблагодарила всех солдат, офицеров и волонтеров за помощь украинским беженцам.

Кратко о бригаде имени Острожского

Это военная бригада стран "Люблинского треугольника" – Литвы, Польши и Украины. Дислоцируется в Люблине.

Подразделение было создано еще в 2014 году. При этом Литва и Польша являются членами НАТО, а вот Украина пока нет.

С сентября 2018 подразделением командует полковник Вооруженных Сил Украины – Дмитрий Братишко.

Первая леди Польши встретилась с военными / Фото с фейсбук-страницы Генштаба ВСУ

Другие подробности о встрече

С пасхальными поздравлениями выступили и министр национальной обороны Мариуш Блащак и государственный секретарь Министерства внутренних дел и администрации Мацей Вонсик. После этого организовали торжественное освящение пасхальных блюд. К собравшимся обратилось и высшее военное духовенство.