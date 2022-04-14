Зустріч відбулася 13 квітня, повідомили у Генштабі ЗСУ. Окрім дружини президента, військових відвідали й міністр оборони, начальник Генштабу й інші високопосадовці Польщі.
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Перша леді звернулась до бригади
Агата Корнхаузер-Дуда звернулася до учасників зустрічі й висловила найкращі великодні побажання (греко-католики святкують його 17 квітня) від себе та свого чоловіка. Вона також подякувала усім солдатам, офіцерам й волонтерам за допомогу українським біженцям.
Коротко про бригаду імені Острозького
- Це військова бригада країн "Люблінського трикутника" – Литви, Польщі та України. Дислокується у Любліні.
- Підрозділ створили ще у 2014 році. При цьому, Литва і Польща є членами НАТО, а от Україна – наразі ні.
- З вересня 2018 року підрозділом командує полковник Збройних Сил України – Дмитро Братішко.
Перша леді Польщі зустрілася з військовими / Фото з фейсбук-сторінки Генштабу ЗСУ
Інші подробиці про зустріч
З великодніми привітаннями виступили й міністр національної оборони Маріуш Блащак та державний секретар Міністерства внутрішніх справ й адміністрації Мацей Вонсік. Після цього організували урочисте освячення пасхальних страв. До присутніх звернулось і вище військове духовенство.
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