По словам Михаила Подоляка, Мария Левченко официально трудоустроена в офисе Президента. Об этом советник Андрея Ермака заявил в интервью.

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Левченко работает с Зеленским давно

Михаил Подоляк заявил, что Мария Левченко является личной ассистенткой президента Владимира Зеленского. Она отвечает за его рабочий график. Левченко работает с главой государства еще со времен, когда он был руководителем Студии "Квартал-95".

Мария Валентиновна Левченко не допущена к гостайне и она не присутствует на таких совещаниях. Здесь точно нет никаких регламентных нарушений,

– заявил Подоляк.

Что касается российского гражданства мужа Марии Левченко – Александра Гогилашвили, то Подоляк подчеркнул, что он якобы отказался от него еще до назначения в МВД.

Скандал с Гогилашвили: главное

11 декабря в сети опубликовали видео, на котором тогдашний замглавы МВД Александр Гогилашвили обматерил правоохранителей на блокпосте в Краматорске.

Из-за инцидента Гогилашвили уволили с должности. Однако на этом для него история не закончилась.

Журналисты выяснили, что у Гогилашвили есть российское гражданство, а в 2014 году он был помощником российского депутата Николая Валуева, который активно поддерживал аннексию Крыма.

Гражданство Украины Гогилашвили получил после женитьбы на Марии Левченко.

В ГБР против экс-заместителя главы МВД открыли сразу 2 уголовных производства: за возможную фальсификацию документов и превышение служебных обязанностей.

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