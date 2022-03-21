В ГБР заявили, что деньги вывозились в чемоданах без декларирования и в обход таможенных правил.
Больше об этом Жена экс-депутата Котвицкого хотела вывезти из страны 28 миллионов долларов и 1,3 миллиона евро
Известно, что супруга бывшего депутата Игоря Котвицкого перевозила:
- 28 миллионов долларов,
- 1,3 миллиона евро.
Чемоданы денег она хотела вывезти через пункт пропуска "Вилок" в Венгрию. ГБР открыло производство по статье 364 о злоупотреблении властью или служебным положением, что повлекло тяжкие последствия.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 6 лет.
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