У ДБР заявили, що гроші вивозились у валізах без декларування та в обхід митних правил.

Більше про це Дружина ексдепутата Котвіцького хотіла вивезти з країни 28 мільйонів доларів і 1,3 мільйона євро

Відомо, що дружина колишнього депутата Ігоря Котвіцького перевозила:

28 мільйонів доларів,

1,3 мільйона євро.

Валізи грошей вона хотіла вивезти через пункт пропуску "Вилок" до Угорщини. ДБР відкрило провадження за статтею 364 про зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.

Цікава деталь! Колишній депутат Ігор Котвицький був правою рукою ексглави МВС України Арсена Авакова.

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