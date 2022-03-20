Анастасія Котвіцька намагалася провезти на територію Угорщини багато валіз з готівковими доларами та євро.

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А ось як виглядали гроші, які намагалася вивезти через Закарпаття дружина ексдепутата Котвицького: 28 мільйонів доларів та 1,3 мільйона євро,

– написав Лещенко.

До свого допису він прикріпив фото валіз, наповнений грошима.

Водночас харківський активіст Денис Ярославський нагадав, що колишній депутат Ігор Котвицький був правою рукою Арсена Авакова.



Гроші, які Котвіцька намагалася вивезти з України / Фото Сергій Лещенка