Ранее жена Виктора Павлика рассказывала, что быстро избавилась от лишних килограммов после рождения сына Михаила. Однако в идеальную форму она все еще не вернулась.

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После родов Катя скрывала фигуру за широкими платьями длины миди. На днях она примерила облегающий комплект – лосины и короткий топ графитового цвета.

Стоит отметить, что девушка выглядит довольно худой, однако ей так не кажется. Жена Павлика видит недостатки в фигуре, в частности обвисшие бока, которых не было до беременности. Так, Катя Репяхова пообещала работать над собой и похудеть.

В этом комплекте можно хорошо увидеть свою фигуру. Буду худеть,

– призналась блогер.



Катя Репяхова показала фигуру после родов / Фото из инстаграма блогера

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