Ранее жена Виктора Павлика рассказывала, что быстро избавилась от лишних килограммов после рождения сына Михаила. Однако в идеальную форму она все еще не вернулась.

К теме Жена Виктора Павлика показала, как кормит грудью новорожденного сына

После родов Катя скрывала фигуру за широкими платьями длины миди. На днях она примерила облегающий комплект – лосины и короткий топ графитового цвета.

Стоит отметить, что девушка выглядит довольно худой, однако ей так не кажется. Жена Павлика видит недостатки в фигуре, в частности обвисшие бока, которых не было до беременности. Так, Катя Репяхова пообещала работать над собой и похудеть.

В этом комплекте можно хорошо увидеть свою фигуру. Буду худеть,
– призналась блогер.

Катя Реп'яхова показала фігуру після пологів
Катя Репяхова показала фигуру после родов / Фото из инстаграма блогера

Что известно о материнстве Кати Репяховой

  • Блогер родила сына сразу после своего дня рождения – ночью 15 июля. Она сразу показала фото с новорожденным малышом.
  • Через три дня жену Виктора Павлика выписали из роддома. Важный момент она разделила лишь с ближайшими, не позвав на выписку журналистов. Даже через месяц после родов Катя избегает общения с прессой.
  • Однако новоиспеченную мамочку обвиняли в том, что она пиарится на родах, ведь ее аудитория стремительно выросла. В то же время Репяхова утверждает, что является искренней и ничего не скрывает от фолловеров.
  • Недавно блогер показала свидетельство сына и озадачила его фамилией. Михаил записан как "Павлик", в то время как его звездный отец носит фамилию "Павлік". Тогда Катя Репяхова назвала настоящую фамилию мужа. Как выяснилось, "Павлік" – сценическая фамилия певца, а "Павлик" – официальная.