Раніше дружина Віктора Павліка розповідала, що швидко позбулась зайвих кілограмів після народження сина Михайла. Однак в ідеальну форму вона все ще не повернулась.

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Після пологів Катя приховувала фігуру за широкими сукнями довжини міді. Днями вона приміряла обтислий комплект – лосини та короткий топ графітового кольору.

Варто зазначити, що дівчина виглядає досить худою, однак їй так не здається. Дружина Павліка бачить недоліки у фігурі, зокрема обвислі боки, яких не було до вагітності. Так, Катя Реп'яхова пообіцяла працювати над собою та схуднути.

У цьому комплекті можна гарно побачити свою фігуру. Буду худнути,

– зізналась блогерка.

Катя Реп'яхова показала фігуру після пологів / Фото з інстаграму блогерки

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