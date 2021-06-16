Митингующие осудили репрессии против людей, которые открыто выступают против главы Кремля. Среди их требований – освобождение политзаключенных в России.
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Протестующие отметили, что, по их мнению, президент России представляет угрозу как для европейской, так и для американской безопасности.
Своими действиями они стремились привлечь внимание к острым проблемам, которые, скорее всего, будут обсуждать президенты России и США в Женеве.
Перформанс с "Путиным"
Один из митингующих надел маску с лицом Путина и устроил перформанс. У него были "татуировки" с надписью "ГУЛАГ", а также серпом и молотом.
"Российский президент" раздавал всем присутствующим фальшивые деньги. Рядом с ним были муляжи флаконов с ядом "Новичок" и полонием.
Антипутинский протест в Женеве / Фото с фейсбук-страницы Игоря Эйдмана
Встреча Путина и Байдена в Женеве: основное
- Саммит президентов России и США начнется в 14:00 по киевскому времени. Они встретятся на вилле Ла-Гранж в швейцарской Женеве.
- По данным российских СМИ, на переговорах будут присутствовать госсекретарь США Энтони Билнкен и глава российского МИД Сергей Лавров.
- Позже переговоры продолжатся в расширенном формате – с участием министров и помощников президентов. Итоговая пресс-конференция должна начаться в 19:00.
- После этого Джо Байден и Владимир Путин будут отдельно общаться с журналистами. Такова была позиция американской стороны.