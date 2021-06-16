Мітингувальники засудили репресії проти людей, які відкрито виступають проти очільника Кремля. Серед їхніх вимог – звільнення політв'язнів у Росії.

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Учасники протесту наголосили, що, на їхню думку, президент Росії становить загрозу як для європейської, так і для американської безпеки.

Своїми діями вони прагнули привернути увагу до гострих проблем, які, скоріш за все, обговорюватимуть президенти Росії та США у Женеві.

Перформанс з "Путіним"

Один з мітингувальників одягнув маску з обличчям Путіна та влаштував перформанс. У нього були "татуювання" з написом "ГУЛАГ", а також серпом та молотом.

"Російський президент" роздавав усім присутнім фальшиві гроші. Поруч з ним були муляжі флаконів з отрутою "Новачок" та полонієм.

Антипутінський протест у Женеві / Фото з фейсбук-сторінки Ігоря Ейдмана

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