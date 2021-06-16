Мітингувальники засудили репресії проти людей, які відкрито виступають проти очільника Кремля. Серед їхніх вимог – звільнення політв'язнів у Росії.
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Учасники протесту наголосили, що, на їхню думку, президент Росії становить загрозу як для європейської, так і для американської безпеки.
Своїми діями вони прагнули привернути увагу до гострих проблем, які, скоріш за все, обговорюватимуть президенти Росії та США у Женеві.
Перформанс з "Путіним"
Один з мітингувальників одягнув маску з обличчям Путіна та влаштував перформанс. У нього були "татуювання" з написом "ГУЛАГ", а також серпом та молотом.
"Російський президент" роздавав усім присутнім фальшиві гроші. Поруч з ним були муляжі флаконів з отрутою "Новачок" та полонієм.
Антипутінський протест у Женеві / Фото з фейсбук-сторінки Ігоря Ейдмана
Зустріч Путіна та Байдена у Женеві: основне
- Cаміт президентів Росії та США розпочнеться о 14:00 за київським часом. Вони зустрінуться на віллі Ла-Гранж у швейцарській Женеві.
- За даними російських ЗМІ, на переговорах будуть присутні держсекретар США Ентоні Білнкен та очільник російського МЗС Сергій Лавров.
- Пізніше переговори продовжаться у розширеному форматі – за участі міністрів і помічників президентів. Підсумкова пресконференція має розпочатися о 19:00.
- Після цього Джо Байден та Володимир Путін окремо спілкуватимуться з журналістами. Такою була позиція американської сторони.