Через приложение можно будет оплатить административный сбор. Заметим, он составляет 85 копеек.

Ранее Все ЦПАУ Киева начали принимать паспорта в Дии

В Украине запустят пилотную версию регистрации через приложение Дия. Население сможет записываться в ЗАГС с помощью приложения. Когда именно услуга станет доступной пока неизвестно.

Какие услуги доступны в приложении Дия

В апреле 2021 года президент Владимир Зеленский подписал закон, который юридически приравнивает электронные паспорта к бумажным аналогам.

С помощью приложения Дия можно получить ряд государственных услуг без обращений в соответствующие службы. В частности доступны регистрация ФОП и места проживания ребенка.

Кроме того, предприниматели могут подать заявление через приложение, чтобы получить помощь от правительства во время карантина.

Недавно в приложении Дия стал доступным сертификат вакцинации.

Полный текст публикации Алексея Гончаренко в телеграме:

Украинцы могут подать документы для регистрации брака на портале Дия. Также через приложение можно будет оплатить административный сбор.

Интересно Украина будет первой в мире в цифровизации, – Зеленский