Через застосунок можна буде оплатити адміністративний збір. Зауважимо, він становить 85 копійок.

Раніше Всі ЦНАПи Києва почали приймати паспорти у Дії

В Україні запустять пілотну версію реєстрації через Дію. Населення зможе записуватися у РАЦС за допомогою застосунку. Коли саме послуга стане доступною наразі невідомо.

Які послуги доступні в Дії

У квітня 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який юридично прирівнює електронні паспорти до паперових аналогів.

За допомогою Дії можна отримати низку державних послуг без звернень у відповідні служби. Зокрема доступні реєстрація ФОПа та місця проживання дитини.

Крім того, підприємці можуть подати заяву через застосунок, аби отримати допомогу від уряду під час карантину.

Нещодавно у Дії став доступним сертифікат вакцинації.

Повний текст публікації Олексія Гончаренка у телеграмі:

Українці можуть подати документи для реєстрації шлюбу на порталі Дія. Також через застосунок можна буде оплатити адміністративний збір.

Цікаво Україна буде першою у світі у цифровізації, – Зеленський