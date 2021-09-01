Через застосунок можна буде оплатити адміністративний збір. Зауважимо, він становить 85 копійок.
Раніше Всі ЦНАПи Києва почали приймати паспорти у Дії
В Україні запустять пілотну версію реєстрації через Дію. Населення зможе записуватися у РАЦС за допомогою застосунку. Коли саме послуга стане доступною наразі невідомо.
Які послуги доступні в Дії
- У квітня 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який юридично прирівнює електронні паспорти до паперових аналогів.
- За допомогою Дії можна отримати низку державних послуг без звернень у відповідні служби. Зокрема доступні реєстрація ФОПа та місця проживання дитини.
- Крім того, підприємці можуть подати заяву через застосунок, аби отримати допомогу від уряду під час карантину.
- Нещодавно у Дії став доступним сертифікат вакцинації.
Повний текст публікації Олексія Гончаренка у телеграмі:
Українці можуть подати документи для реєстрації шлюбу на порталі Дія. Також через застосунок можна буде оплатити адміністративний збір.
Цікаво Україна буде першою у світі у цифровізації, – Зеленський