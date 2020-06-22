Они ищут родных в работниках интернатов, рано взрослеют, ведь в основном предоставлены сами себе. Им трудно найти семью, потому что на бумаге эти ребята до сих пор чьи-то дети. Однако можно создать новую семью. Где братьями и сестрами станут такие же дети.

Проект 24 канала и благотворительного фонда "Родня" расскажет о положительном опыте усыновления 10 семей, примеры которых вдохновляют. Смотрите программу в эфире телеканала по понедельникам в 19:30. О женщине, которая создала детский дом семейного типа во Львове, и воспитывает десять детей – читайте далее.

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Детский дом семейного типа (ДДСТ) — семья, в которой воспитывают детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. В 2018 году во Львове создали такую семью для девочек-подростков. В ДДСТ живет десять детей в возрасте 10 – 17 лет, которых воспитывает мать-опекун сестра Юлия.

"Если бы я тогда отступила, наверное бы этого всего, что теперь есть, не было"

Сестра Юлия: Когда я начинала работать, я работала по интернатам. Я видела там серьезные вещи: еды не хватало, было очень плохое материальное положение. И оно-то дало мысль попробовать не только занести еду, разнообразить там досуг, а и попытаться жить с ними. И сначала это было не просто. Первый опыт – он не был успешен. Первые 2 девочки убегали, я их разыскивала, всеукраинский розыск был и все такое, но если бы я тогда отступила, наверное бы этого всего, что теперь есть, не было.

Мать-опекун сестра Юлия / Фото 24 канал

"Судьбы у каждого особенные и точно не легкие"

Раньше девушки жили в интернатах и приютах. У многих остался неприятный опыт.

Сестра Юлия: Судьбы у каждого особенные и точно не легкие.

Диана: Мама заболела, попала в реанимацию и вышел летальный случай.

Вика: Есть родители, но они лишены родительских прав. Я с ними не вижу своего общения.

Настя: Я была у тети с дядей. Тетка ревновала меня к дяде.

Лиля: Мама далеко, с папой я уже давно не живу.

Таня: В 9 лет меня забрали от мамы, потому что моя мама употребляла алкоголь и моя бабушка меня била. Мы с мамой в тяжелых отношениях. По моему мнению, моей маме все равно, что я, как я, какая моя жизнь. Мы были в лагере и моя мама позвонила мне. Я думала, что она меня спросит: "Как у тебя дела, как твое здоровье?". А она меня спросила: "Ты знаешь пароль от моего фейсбука?",

Это было обидно и неприятно. Я сказала: "Да, я знаю". Я ей сказала пароль. Она выключила телефон. Сказала, что перезвонит, и так и не перезванивала,

– рассказала 17-летняя Таня.

"Я очень боялась, ибо не знала, куда я иду"

Около 70% воспитанников интернатов и детдомов имеют родителей. Ребенок в ДДСТ сохраняет статус сироты или лишенного родительской опеки. Он остается под опекой государства, получает льготы.

Вика: директриса этого дома, где я была, мне сказала: "Вот, сегодня придут с тобой знакомиться. Одна такая сестра Юлия". Я думаю, ну все, капец, сейчас меня заберут в какой-то монастырь.

Диана: Первый раз она пришла, я сказала, что я к ней не пойду. У меня была дикая истерика, это было для меня что-то не понятное.

Андриана: Я очень боялась, ибо не знала, куда я иду, что там будет, как это будет.

Мы познакомились. Сначала я думала, что она очень строгая, но дальше, дальше. Таких два знакомства у нас были и я поняла, что далеко не строгая,

– вспомнила Настя.

Раньше девушки жили в интернатах и приютах / Фото 24 канал

Таня: Мне говорят: "Ты встретишься со своей будущей мамой и тебе понравится". И я такая стою, я переживаю, у меня руки трясутся. И что же это будет...как, для чего? Я такая захожу, вижу, а там сестра Юлия с такой улыбкой, такой искренней, такой невероятной. И у меня улыбка появляется.

"Они мне стали родные"

Андриана: Мы немножко разные личности, мы занимаемся разными делами, у нас есть разные интересы

Настя: да хорошие у нас отношения. Какие-то очень дружные, я не думала. Сначала я очень боялась, что что-то не получится у нас, что мы не сможем дружить, что там будут смотреть как-то не так. Я сразу сравнивала с приютом.

Вика: Ты не знаешь, что они о тебе подумают. Знают ли они твое прошлое? И ты не хочешь, например, им рассказывать, ибо ты совсем еще не знаешь. И ты тут такая понимаешь: хорошо, буду себе молчать, ходить себе кушать, когда они уйдут с кухни, пойти там в гостиную, когда они оттуда уйдут. Так вот, боялась. А тут я прихожу домой, и я понимаю, что это что-то, как мое.

Диана: Когда ты надеешься на худшее, а становится очень...ну...лучше, то это вообще бомба.

Лиля: Они мне стали родные.

Девушки стали настоящей семьей / Фото 24 канал

Девушки имеют разных друзей и интересы, но часто проводят досуг вместе: всей семьей путешествуют, ходят в кино.

Сестра Юлия: я прихожу порой совершенно безресурсная физически. И я сажусь, они приходят, бросают сумки, вылезают на диван, гремят тарелками на кухне, рассказывают какой-то свой опыт. Я просто физически чувствую, как меня покидает усталость.

"Это какое-то особое место"

Андриана: Это действительно хорошая идея создания ДДСТ, который не будет просто ДДСТ, а будет семьей.

Диана: само слово "детский дом" – это как нечто такое очень страшное, но на самом деле это семья. Не ДДСТ, а семья, ну... чтобы не пугать. Потому что на самом деле сначала очень трудно.

Сестра Юлия: это какое-то особое место. Как оно происходит? Наверное, Бог с теми детьми, которых оставили их родные и близкие. Это точно.

В их семье царит дружеская атмосфера / Фото 24 канал

"Она тот человек, которого я готова называть мамой"

Настя: Сестра Юля – как вторая мама.

Таня: Когда я ехала сюда, когда я вышла с другой ДДСТ, я думала, что мне больше маму никто не заменит. Где-то 2 месяца назад я ей написала, что она для меня очень важна и она является тем человеком, которого я готова называть мамой.

Вика: Мама. Как и подруга, так и мама. Она понимает нас с пол слова.

Диана: Я не знаю, даже родные родители смогут ли так понять, как сестра Юля. Все в одном: и мама, и папа, и подруга, и сестра.

Лиля: Очень дорогой человек мне. Я могу с ней очень хорошо поговорить. Ну… как мама.

Сестра Юля – это тот человек, который изменил мою жизнь,

– рассказала Андриана.

Сестра Юлия: Знаете, я не мама и я не претендую на нее. То, что я сестра дает мне возможность больше, как маме. Я могу рассказыватьо своем опыте и оставлять свободный выбор за ними. Где-то более-менее то, чего я бы хотела сама, переживая подростковый возраст. Иметь свободу делать собственный выбор, получить поддержку, когда я этот выбор сделала.

Настя: Она не смотрит, там ли у тебя брови нарисованы, или губы нарисованы, или волосы синие, или розовые.

Сестра Юлия: Знаете, я не имею особого удовольствия 3 часа сидеть в парикмахерской, когда ей красят волосы. Это хитрость. Тактика. Я знаю, что потом, когда мне надо будет, то она тоже пойдет навстречу.

Вика: Как и сестра с нашими принципами считается, так просит считаться с ее религией. И никто этого не осуждает, потому что если бы не Бог, то мы бы здесь не были и никто бы этому не помог.

Семейная молитва / Фото 24 канал

Благодаря воспитанию сестры Юлии девушки начали лучше учиться и планируют поступать в университеты. Из-за психологической травмы 10-летняя Женя почти не разговаривала. Сейчас она учит английский и программирование.

"Семья дает мне поддержку, уверенности в себе"

Диана: Моя жизнь могла бы сложиться по-другому, потому что я такая себе бунтарка. Если бы меня отдали в какой-то интернат, я бы убегала и, наверное, еще бы пол жизни лазила по разным приютам. Тем, что я попала к сестре, я почувствовала комфорт здесь и тепло. И мне не хотелось никуда ни идти, ни бежать. Хотелось только совершенствоваться там и расти.

Вика: Я повзрослела. Изменились какие-то жизненные правила. Найти хорошую семью, чтобы не было такого, как у меня было. Помогать так же таким детям, как я.

Никогда бы не могла сравнять перед тем жизнь и сейчас. Это забота, это поддержка,

– отметила Настя.

Андриана: Я увидела, что я могу учиться, если я буду стараться.

Лиля: Семья дает мне поддержку, уверенность в себе...радость.

Андриана: Любовь, уют, общение, развитие. Развитие внутреннее.

Диана: Для ребенка семья больше, чем весь мир, наверное, потому что это вся любовь, которая есть вокруг. И ребенку нужна она, чтобы иметь смысл жизни.

ДДСТ и сестра Юлия изменили жизнь девушек / Фото 24 канал

Сестра Юлия: Я думаю, что это большой риск, но он себя абсолютно оправдывает. Абсолютно. Для тех, кто имеет сомнение, или, может, никогда не думал брать детей или не брать, то гарантирую, что это будет место личного исцеления и духовного роста. А люди боятся, потому что они думают: "А мы сможем дать надлежащее воспитание...". Как думают родители: "Ооо, а мы сможем своих детей хорошо воспитать? А еще брать других!".

Это большая ошибка так думать. И не думай, сможешь ли ты. Ты делай, потому что это жизнь, рискуй. Знаете, если бы мы жили потом еще раз одну жизнь, а потом еще раз одну жизнь, мы бы, наверное, думали, что там стоит или не стоит. Точно стоит! Сто процентов. Оно себя оправдает.

Для девушек ДДСТ – это особое место / Фото 24 канал

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