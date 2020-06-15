Нет в мире большей силы, чем любовь матери. Она способна вылечить глубокие физические и душевные раны. И каждый ребенок должен чувствовать эту любовь. Но не всегда женщина, которая родила, готова ею делиться. И в мире есть те, для которых чужих детей не бывает и которые готовы приютить в своем доме, подарить веру в завтрашний день и даже спрятать от войны.

Проект 24 канала и благотворительного фонда "Рідні" расскажет о положительном опыте усыновления 10 семей, примеры которых вдохновляют. Смотрите программу в эфире телеканала каждый понедельник в 19:30. О женщине из Донецкой области, которая усыновила 3-х детей, – читайте дальше.

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"Хотелось, чтобы кто-то тебя любил"

Елена Яковлева-Чигрин решила усыновить первого ребенка в 2012 году. Признается, что решение пришло не сразу, потому что на тот момент полностью отдавалась работе.

Елена Яковлева-Чигрин / Фото 24 канала

Елена Яковлева-Чигрин: Просто так оглянулась, посмотрела, что уже много лет. Семьи нет, хотелось, чтобы кто-то тебя любил и ты кого-то любила. Мои кумовья усыновили себе ребенка и я так себе сказала, чтобы я тоже хотела, но не маленького, а так, чтобы девочку годков 3 – 4. Где-то через пару месяцев мне позвонили из службы и сказали: "А вот, есть девочка!"

Я первый раз познакомилась с мамой, когда она приехала ко мне в детский дом. Я всю ночь не спала. На следующий день я играю, мне сказали выйти, вижу мама стоит,

– рассказала 12-летняя Дарина.

Женщина вспоминает, что ничего особенного во время первой встречи с 4-летней Дариной не произошло. Ее только шокировало, что из стишка, который ей читала девочка, она поняла только 2 слова. Тогда она не выговаривала примерно 29 букв.

Дарина – девочка, которую усыновила Елена Яковлева-Чигрин / Фото 24 канала

Елена Яковлева-Чигрин: Я не могла понять, как я буду общаться с этим ребенком, в этот момент ей было почти 4. Но она говорила, как полуторагодовалый ребенок.

До четырех лет Дарина постоянно болела, она имела много диагнозов. А свое детство провела в больницах.

Елена Яковлева-Чигрин: У нас было много диагнозов. Хотя у нас написано "здорова". А ты сталкиваешься с тем, что там хроническое есть заболевание, там хроническое. Ее бросили, когда ей было полтора годика, ее просто передавали из одной больницы в другую. За полтора года никто из родных не шевельнулся и даже не узнавал, что с ней. То есть, полуторагодовалый ребенок остался почти сам. Для нее весь мир – это были просто больницы. Больницы и какие-то чужие тетки.

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Однако, женщина объясняет, что физическая боль – это не так страшно, как душевная. Дарина уже 7 лет проживает в новой семье, но продолжает иногда ходить к психологу.

Дарина: Мама работала все время, бабушка была на огороде и смотрела телевизор, дедушка занимался своими делами. Все были заняты. Я сказала, что я хочу брата и сестру, чтобы играть с ними. Потому что мне скучно.

"Запах был такой, будто ребенок гниет"

Посоветовавшись с мамой, Елена решилась взять еще детей из детского дома. Так в их семье появились Анатолий и Виктория.

Мама сказала, если мы взяли уже одного, давай возьмем еще. Мы выбрали несколько анкет. Мы не знали, кто у нас родится. И тут раздался телефонный звоночек из одного детдома и говорят: "У нас есть двое детей. Мама умерла, папа сдал детей". Мне дали разрешение поехать туда и познакомиться с детьми. И я вам скажу, что это был ужас,

– вспомнила Елена.

Дарина: Они были страшные, у Вики были вавки. Толик все время прятался от нас за деревья.

Елена усыновила еще двоих детей – Анатолия и Викторию / Фото из семейного архива

Вика: Я сначала немного боялась, потому что у них еще была Дарина дочь и она с меня могла смеяться. А у меня по всему лицу были вавки.

Елена Яковлева-Чигрин: Вместо зубов была такая просто задняя стеночка и черные-черные зубы. И запах такой стоял, будто ребенок уже гниет. У папы была пилочка и он напильником сравнивал ей зубы. Я ехала, и пол-дороги плакала, я просто не понимаю, как можно относиться к своим детям так.

Анатолий и Виктория / Фото 24 канала

Дети были запуганы и заброшены. Вика в 6 лет весила меньше 12 килограммов и перенесла 5 операций.

Елена Яковлева-Чигрин: У них до сих пор есть шрамы – на спине, на лице у Вики. Я долго колебалась, я думала и говорю маме: "Что мы будем делать?" Она говорит: "Если ты берешь, мы тебя поддержим". Первую ночь я спала с Викой. Каждые 20 – 30 минут ребенок вскакивал и бежал в туалет. На 4 или на 5 раз я говорю: "Вика, что происходит?" Она говорит: "Папа ставил мне будильник и я должна была ходить в туалет, чтобы я там ничего не сделала такого".

Толик, если где-то ударился, то он говорил: "Мам, у меня здесь болит", указывая на локоть. Я его спросила, как это называется, а он говорит, что не знает. Потом я спрошу: "А как пальцы называются?" – "Не знаю." – "Цвет?" – "Не знаю",

– вспомила Елена.

Первые годы новой жизни были не из легких. Между детьми иногда были ссоры, а Дарина даже говорила маме, чтобы отвезла Толика и Вику обратно в детский дом.

Елена Яковлева-Чигрин: Тогда я садилась и рассказывала, что вы родные, что вы братья и сестры. Это долгий такой процесс.

"Думали, что война до нас не дойдет"

5 января 2014 года, согласно решению суда, Елена стала многодетной мамой, а через месяц на Донбассе начались беспорядки.

Елена Яковлева-Чигрин: Когда вот все происходило в Славянске и в Краматорске, мы наблюдали за этим по телевидению, в интернете смотрели. Казалось, все это далеко. К нам это не дойдет. Когда все это переместилось в Донецк, мы еще надеялись, что все это закончится, что все разумные люди, можно мирно договориться.

Когда начались выстрелы, мне позвонили из садика и сказали: "Заберите, пожалуйста, детей". Я боялась, чтобы успеть. Да, тогда были только автоматы, но это было страшно. Пуля не выбирает.

Война на Донбассе кардинально изменила жизнь семьи / Фото 24 канала

Когда война на Донбассе набирала обороты, подруга предложила Елене с детьми поехать на море. Однако тогда они еще не знали, что это будет их последний день в родительском доме.

Елена Яковлева-Чигрин: Мы взяли просто с собой чемодан летних вещей, но мы не знали, что это будет наш последний день. Я уже понимала, что у меня два первоклашки, что надо вести в школу. На море там никакой школы не было и мы решили выехать в город.

Семья покинула дом в Донецке и переехала сначала в Селидово, а затем в Бердянск.

Елена Яковлева-Чигрин: 4 месяца мы жили в квартире, в которой из коммунальных услуг был только свет. Надвигалась зима, я позвонила в Фонд и попросила, чтобы нас куда-то вывезли. Нас вывезли в Бердянск, в Бердянске мы жили в пионерском лагере начала. Затем нас приняла церковь пятидесятников, а после Бердянска приехали сюда в Киев, потому что моя работа, мой офис переместился сюда и я должна была приехать также сюда.

Переехав в Киев, Елена нашла любовь. Своего мужа называет "героем нашего времени", ведь он прошел Майдан, был добровольцем на Востоке, и, имея собственных двоих детей, взял ее с тремя.

"Истории разусыновления меня убивают"

Сегодня Елена консультирует семьи, которые хотят усыновить детей. А Дарина, Толик и Вика с мамой участвуют в благотворительных проектах и ​​помогают сверстникам из прифронтовой зоны.

Елена Яковлева-Чигрин: Мы все проходим такой трудный путь. Мы берем чужого ребенка, другого ребенка, другой мир и ты должен считаться с этим миром. Если вы хотите просто поиграть и "на слабо – смогу ли смогу?", просто говорю вам – не берите! Не берите, потому что это не котенок и я когда слышу истории разусыновления, меня это убивает. Надо идти уже с принятым решением и все будет по-другому.

Елена Яковлева-Чигрин: "Усыновлять ребенка надо с твердым решением" / Фото 24 канала

Дарина: У нас все стоят за друг друга горой и мы никогда не даем друг друга обидеть. Больше всего мне в них нравится, так это то, что они мои брат и сестра, и они прикольные.

Обратите внимание! Консультацию по усыновлению вы можете получить на сайте Ridni.org.ua или позвонив на горячую линию благотворительного фонда – 0800 300 484.

Благотворительный фонд "Родные" оказывает информационную и психологическую поддержку относительно процесса усыновления. При необходимости, юридические партнеры Фонда оказывают правовую помощь в процессе усыновления. Фонд ни в коем случае не занимается посреднической деятельностью и не заменяет функций государства в процессе усыновления (удочерения).