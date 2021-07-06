Таксист не стушевался и начал снимать свою пассажирку на видео. Кадры разлетелись по Сети.

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Пассажирка с ноги ударила таксиста

Женщина отказалась платить за поездку 207 рублей. Тогда мужчина закрыл все двери в автомобиле и не выпускал пассажирку. Недовольная этим решением женщина стала его ругать

Водитель начал снимать все на видео и жестами показал на камеру, что женщина отказывается платить деньги. Она стала скандалить и назвала мужчину "недоношенным д*билом".

Также она мимоходом бросила реплику "Зачем я вообще домой приехала".

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Предупреждаем! Кадры содержат нецензурную лексику и сцены насилия (18+)

В соцсетях сообщают: полиция начала проверку по факту избиения таксиста.

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