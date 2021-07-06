Таксист не знітився і почав знімати свою пасажирку на відео. Кадри розлетілися соцмережами.

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Пасажирка з ноги вдарила таксиста

Жінка відмовилася платити за поїздку 207 рублів. Тоді чоловік зачинив усі двері в авто і не випускав пасажирку. Невдоволена цим рішенням жінка стала його лаяти

Водій почав знімати усе на відео і на мигах показав на камеру, що жінка відмовляється платити гроші. Вона стала скандалити і назвала чоловіка "недоношеним д*білом".

Також вона мимохідь кинула репліку "Навіщо я взагалі додому приїхала".

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У соцмережах повідомляють: поліція почала перевірку через факт побиття таксиста.

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