Таксист не знітився і почав знімати свою пасажирку на відео. Кадри розлетілися соцмережами.
Показова ситуація Ляснув по п'ятій точці: у метро Києва дівчина кинулась з кулаками на чоловіка
Пасажирка з ноги вдарила таксиста
Жінка відмовилася платити за поїздку 207 рублів. Тоді чоловік зачинив усі двері в авто і не випускав пасажирку. Невдоволена цим рішенням жінка стала його лаяти
Водій почав знімати усе на відео і на мигах показав на камеру, що жінка відмовляється платити гроші. Вона стала скандалити і назвала чоловіка "недоношеним д*білом".
Також вона мимохідь кинула репліку "Навіщо я взагалі додому приїхала".
Жінка з ноги вдарила таксиста з вадами мови: дивіться відео
Попереджаємо! Кадри містять нецензурну лексику і сцени насилля (18+)
У соцмережах повідомляють: поліція почала перевірку через факт побиття таксиста.
Зворотний випадок в Україні
- Інцидент трапився увечері 4 липня у Києві: таксист побив пасажирку.
- За словами потерпілої, водій не хотів доїхати 100 метрів, хоча саме такою була позначка кінцевого пункту призначення.
- Після суперечки водій доїхав до потрібної точки, зупинився, витягнув жінку з машини, вдарив по обличчю і кинув на асфальт. Інцидент закадрували камери спостереження.
- Конфлікт водія із побиттям пасажирки у Bolt назвали неприпустимими та такими, що суперечать правилам компанії.
- Обліковий запис водія у додатку вже заблокували.