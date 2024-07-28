Во временно оккупированном Симферополе агрессивная сторонница Путина начала кричать из-за крымскотатарского флага. Очевидно, она забыла, что Крым – земля именно крымских татар.

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"Я сняла твой флаг"

У женщины произошел культурный шок, когда она увидела у девушки в авто флаг крымских татар. Она начала снимать и громко оповещала девушку о том, что она это делает. После этого она начала оскорблять крымских татар.

Женщина желала им смерти, называла "предателями" и угрожала "выселением". Вероятно, история ей также неизвестна, ведь Советский союз в 1944 году уже депортировал крымских татар с их земли, однако через несколько десятилетий они смогли вернуться.

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Агрессивная женщина угрожает крымским татарам: смотрите видео

Сторонница российского президента неоднократно обозвала девушку, в машине которой увидела крымскотатарский флаг.