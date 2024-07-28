У тимчасово окупованому Сімферополі агресивна прихильниця Путіна почала кричати через кримськотатарський прапор. Вочевидь, вона забула, що Крим – земля саме кримських татар.

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"Я зняла твій прапор"

У жінки стався культурний шок, коли вона побачила у дівчини в авто прапор кримських татар. Вона почала знімати та голосно сповіщала дівчину про те, що вона це робить. Після цього вона почала ображати кримських татар.

Жінка бажала їм смерті, називала "зрадниками" та погрожувала "виселенням". Ймовірно, історія їй також невідома, адже Радянський союз у 1944 році вже депортував кримських татар з їхньої землі, однак через кілька десятиліть вони змогли повернутись.

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Агресивна жінка погрожує кримським татарам: дивіться відео

Прихильниця російського президента неодноразово обізвала дівчину, у машині якої побачила кримськотатарський прапор.