Женщина приехала из России в Бердянск и заразила местных жителей коронавирусом

В Бердянске обнаружили еще два случая инфицирования коронавирусом. Заразились мать и дочь от женщины, которая приехала из России.

После обнаружения коронавируса мать и дочь госпитализировали. Об этом сообщает Бердянский городской совет со ссылкой на Бердянское территориальное медицинское объединение.

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Там отмечают, что заразились они от женщины, которая 16 мая прибыла из Москвы в Бердянск. Однако последняя нарушила необходимые условия самоизоляции и имела контакты с семьей знакомых. Именно их и госпитализировали 24 мая после прохождения ПЦР-тестов.

Саму женщину, которая приехала из России, госпитализировали еще 19 мая после обнаружения у нее коронавируса.

Теперь же медики разыскивают еще одну женщину, которая ехала вместе с инфицированным в микроавтобусе из России.

Добавим, что по состоянию на 24 мая в Бердянске 5 больных COVID-19. Всего было зарегистрировано 10 случаев. Четверо людей выздоровели, а один случай закончился летально.



Течение заболевания COVID-19 / Инфографика 24 канала

