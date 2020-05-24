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Женщина приехала из России в Бердянск и заразила местных жителей коронавирусом

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Женщина из России заразила коронавирусом в Бердянске
Женщина из России заразила коронавирусом в Бердянске / Чеline

В Бердянске обнаружили еще два случая инфицирования коронавирусом. Заразились мать и дочь от женщины, которая приехала из России.

После обнаружения коронавируса мать и дочь госпитализировали. Об этом сообщает Бердянский городской совет со ссылкой на Бердянское территориальное медицинское объединение.

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Там отмечают, что заразились они от женщины, которая 16 мая прибыла из Москвы в Бердянск. Однако последняя нарушила необходимые условия самоизоляции и имела контакты с семьей знакомых. Именно их и госпитализировали 24 мая после прохождения ПЦР-тестов.

Саму женщину, которая приехала из России, госпитализировали еще 19 мая после обнаружения у нее коронавируса.

Теперь же медики разыскивают еще одну женщину, которая ехала вместе с инфицированным в микроавтобусе из России.

Добавим, что по состоянию на 24 мая в Бердянске 5 больных COVID-19. Всего было зарегистрировано 10 случаев. Четверо людей выздоровели, а один случай закончился летально.

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Течение заболевания COVID-19 / Инфографика 24 канала
 

Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Украины Здоровье Украина – Россия Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Бердянск
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