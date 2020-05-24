Жінка приїхала з Росії в Бердянськ та заразила місцевих мешканців коронавірусом

У Бердянську виявили ще два випадки інфікування коронавірусом. Заразилися мати та донька від жінки, яка приїхала з Росії.

Після виявлення коронавірусу, мати та доньку госпіталізували. Про це повідомляє Бердянська міська рада з посиланням на Бердянське територіальне медичне об’єднання.

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Там зазначають, що заразилися вони від жінки, яка 16 травня прибула з Москви до Бердянська. Однак остання порушила необхідні умови самоізоляції та мала контакти з родиною знайомих. Саме їх і госпіталізували 24 травня після проходження ПЛР-тестів.

Саму жінку, яка приїхала з Росії, госпіталізували ще 19 травня після виявлення в неї коронавірусу.

Тепер же медики розшукують ще одну жінку, яка їхала разом з інфікованою в мікроавтобусі з Росії.

Додамо, що станом на 24 травня у Бердянську 5 хворих на COVID-19. Загалом було зареєстровано 10 випадків. Четверо людей одужали, а один випадок закінчився летально.



Перебіг захворювання COVID-19 / Інфографіка 24 каналу

