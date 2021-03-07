Видео жительницы Нью-Йорка стало вирусным в TikTok после того, как она опубликовала загадочную серию видео. Она обнаружила тайную квартиру за зеркалом в собственной ванной комнате.

Первое видео посмотрело более 10 миллионов человек. На нем американка Саманта Хартсо нашла в собственной ванной комнате проход в другое помещение.

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Собственно за зеркалом был расположен проем – он вел к заброшенной квартире. Девушка решила исследовать неизвестную территорию. По ее словам, там ощутимы "признаки жизни" другого человека.

Как девушка обнаружила другую квартиру

В первом видео Саманта Хартсо сказала, что ее беспокоит постоянный холод в своей квартире, сколько она бы ее не отапливала. Поэтому женщина пыталась найти источник холодного воздуха, который дует в ее квартиру на Манхэттене.

Коли вона виявила, що повітря надходить із-за дзеркала у ванній, Хартсо зняла його зі стіни.

Что скрывалось за зеркалом

В конце концов девушка решила зайти по ту сторону своей ванной комнаты. За зеркалом была другая двухэтажная квартира.

В пустом доме девушка нашла пакеты для мусора, неустановленный туалет и бутылку с водой.

Пользователи соцсети отметили, что ситуация напомнила им корейский фильм "Паразиты", а также фильм ужасов 1992 года "Кэндимэн", где убийственный дух появляется после того, как жертвы неоднократно называют его имя в зеркале.

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Саманта добавила, что уже связалась с отделом технического обслуживания, чтобы убрать отверстие за ее зеркалом.​ Теперь ее ждет разговор с арендодателем.