Трагедия произошла в селе Грубна Днестровского района. Во дворе под мини-трактором DONGFENG нашли двух без сознания людей.

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Женщина застряла под колесами

Супруги ремонтировали трактор. Выяснили, что упала металлическая фриза. В результате 52-летнего хозяина прижало к Земле. Его 48-летняя жена пыталась помочь, но женщину затянуло под колеса. Она не выжила.

Мужчину с травмами различной степени тяжести забрали в больницу.

Соседи не могут поверить

Соседка погибшей Марии Ярмийчук призналась, что трагедия стала шоком для всех, пишет "Молодой буковинец". Супругов описывают как порядочных и трудолюбивых людей. У них есть двое уже замужних дочерей. Погибшую звали Аня. По словам соседки, женщина всегда была хорошей хозяйкой.

Аня была, как та пчелка-труженица, никогда не грубила другим, всегда здоровалась. Я не могу в это поверить,

– рассказала Мария.

Женщина отметила, что такая трагедия произошла прямо во дворе. Она подытожила, что страшно, ибо не знаешь, что ждет завтра.

К слову, правоохранители открыли уголовное дело о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта. Идет следствие.