Об этом в интервью 24 Каналу сообщил юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак. Он объясняет, что для женщин важно равное представительство в "престижных профессиях".

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Юрчак говорит, что в основном борьба женщин касается равной оплаты и равных условий труда. Юрист объясняет, что гендерные квоты в ВСУ не определены в каких-либо законодательных актах и законопроектах, которые могут быть приняты в ближайшее время.

Я считаю, что введение гендерных квот будет возможно только после введения обязательной военной (срочной) службы как для мужчин, так и для женщин. До того момента, пока служба женщин является добровольной, целесообразности и оснований во внедрении каких-либо гендерных квот нет,

– заметил юрист.

По его словам, для Украины работа в этом направлении только начинается и армия не исключение. В рядах ВСУ по состоянию на данный момент находится значительное количество женщин, впрочем, их процент не столь велик по сравнению с количеством мобилизованных мужчин.

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