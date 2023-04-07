Об этом в интервью 24 Каналу сообщил юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак. Он объясняет, что для женщин важно равное представительство в "престижных профессиях".
Важно 3 года отсрочки и выезд за границу: какой будет мобилизация женщин и кто подлежит призыву
Когда в армии появятся гендерные квоты
Юрчак говорит, что в основном борьба женщин касается равной оплаты и равных условий труда. Юрист объясняет, что гендерные квоты в ВСУ не определены в каких-либо законодательных актах и законопроектах, которые могут быть приняты в ближайшее время.
Я считаю, что введение гендерных квот будет возможно только после введения обязательной военной (срочной) службы как для мужчин, так и для женщин. До того момента, пока служба женщин является добровольной, целесообразности и оснований во внедрении каких-либо гендерных квот нет,
– заметил юрист.
По его словам, для Украины работа в этом направлении только начинается и армия не исключение. В рядах ВСУ по состоянию на данный момент находится значительное количество женщин, впрочем, их процент не столь велик по сравнению с количеством мобилизованных мужчин.
Когда женщины будут становиться на военный учет
- 30 декабря 2022 года правительство приняло "Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов". Отметим, что в Украине нет необходимости в общей мобилизации женщин.
- Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов определяет правила и порядок ведения учета военнообязанных женщин и мужчин, а также предусматривает переходный период сроком на 3 года для женщин с медицинской специальностью.
- Следовательно, начиная с 2026 года, они будут поставлены на военный учет. Женщины, которые нарушат это требование и до конца 2026 года не станут на военный учет, не смогут трудоустроиться по специальности уже с начала 2027 года.