Женщины всегда были отважнее мужчин, – Папа Римский
Папа Римский Франциск заявил, что женщины отважнее мужчин. Однако во многих странах женщин до сих пор унижают.
Источник:Vatican News
Папа про отвагу женщин
Глава католической церкви рассказал также о случаях унижения женщин.
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Понтифик вспомнил о "прейскуранте", по которым боевики "ИГИЛ" "покупали" христианских и езидских женщин.
По его словам, за такими примерами "далеко ходить не надо" – в центре Рима борьба против торговли людьми – ежедневный вызов.
Папа также рассказал о встречах с женщинами, которых освободили из сексуального рабства.
Женщины до сих пор является невольницами и мы должны бороться, бороться за достоинство женщин. Потому что они являются двигателем истории. Это не преувеличение, не комплимент по случаю праздника. Женщины являются двигателем истории,
– заявил понтифик.
Заметим, 8 марта отмечают Международный женский день. Он является символом борьбы женщин за свои права. В Киеве уже состоялся традиционный марш женщин. Лозунгом мероприятия стали слова: "У пандемии женское лицо".
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