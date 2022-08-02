Женщины составляют большой процент украинской армии. Пока им выдают мужскую форму, но совсем скоро у ВСУ будут для них отдельные комплекты экипировки.

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Новая форма для женщин

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что разработка унифицированной формы для женщин-военных уже началась. Об этом она заявила в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.

Минобороны Украины находится в постоянном контакте с организациями, которые разрабатывают форму. Дизайнеры учтут все пожелания и потребности женщин, которые служат в армии.

Женщины должны чувствовать себя комфортно, и одним из средств комфорта должна быть форма,

– сказала Маляр.

Война россии с Украиной: последние новости

российские оккупанты совершили очередной ракетный обстрел Украины. Нашим искусным ПВО удалось сбить две ракеты врага над Винницкой областью.

Враг все еще надеется на то, что ему удастся захватить Харьков. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что все попытки россиян продвинуться бесполезны, а город хорошо укреплен.

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