Жінки складають великий відсоток української армії. Наразі їм видають чоловічу форму, але зовсім скоро ЗСУ матиме для них окремі комплекти екіпірування.
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Нова форма для жінок
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що розробка уніфікованої форми для жінок-військових вже розпочалася. Про це вона заявила в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал.
Міноборони України перебуває у постійному контакті з організаціями, які розробляють форму. Дизайнери врахують усі побажання та потреби жінок, які служать в армії.
Жінки мають почувати себе комфортно, і одним із засобів комфорту має бути форма,
– сказала Маляр.
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