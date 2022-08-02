Жінки складають великий відсоток української армії. Наразі їм видають чоловічу форму, але зовсім скоро ЗСУ матиме для них окремі комплекти екіпірування.

Читайте також Ворожі війська обстріляли Миколаївку: під завалами можуть бути люди

Нова форма для жінок

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що розробка уніфікованої форми для жінок-військових вже розпочалася. Про це вона заявила в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал.

Міноборони України перебуває у постійному контакті з організаціями, які розробляють форму. Дизайнери врахують усі побажання та потреби жінок, які служать в армії.

Жінки мають почувати себе комфортно, і одним із засобів комфорту має бути форма,

– сказала Маляр.

Війна росії з Україною: останні новини

російські окупанти здійснили черговий ракетний обстріл України. Нашим майстерним ППО вдалося збити дві ракети ворога над Вінниччиною.

Ворог досі сподівається на те, що йому вдасться захопити Харків. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що наразі усі спроби росіян просунутися марні, а міста добре укріплене.

Дивіться також — росіяни стягнули великі сили до Херсона: відео