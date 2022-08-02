Про це повідомили 2 серпня у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області. Зазначили, обстріл Миколаївки Краматорського району стався сьогодні вночі.

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"Чергові відділення рятувальників 6-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління прибули на виклик про пожежу, яка сталась внаслідок обстрілу міста Миколаївка Краматорського району", – написали пожежники.



Тепер школа у Миколаївці має такий вигляд / Фото ДСНС



Руїни у Миколаївці / Фото ДСНС

Росіяни знищили школу

За інформацією рятувальників, пожежа охопила другий та третій поверхи спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату. Працівникам ДСНС вдалось погасити вогонь. Наразі вони розбирають завали.

Під завалами можуть знаходитись люди,

– наголосили у ДСНС.



Рятувальники шукають людей у руїнах / Фото ДСНС



Пожежу вдалось ліквідувати / Фото ДСНС



Рятувальники у Миколаївці / Фото ДСНС

Обстріли Краматорська

Окупанти 29 липня ракетами вдарили по Краматорську, що на Донеччині. Вони влучили у житловий масив. Там виникли пожежі. Також загорілися автомобілі, які стояли неподалік.

Рятувальники витягли з-під завалів тіла двох людей. Загалом відомо про 5 постраждалих. Їх госпіталізували.

Кілька днів перед тим, 22 липня, росіяни вдарили по школі у Краматорську. Також руйнувань зазнали 2 машинобудівні заводи. Під завалами школи рятувальники знайшли тіла трьох людей.

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