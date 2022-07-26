Мовиться про території Донеччини, на яких окупанти намагатимуться досягти цілей за будь-яку ціну. Про це 24 каналу сказав військовий експерт Олег Жданов.

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росіяни не відмовляться від цього завдання

Військові країни-агресорки продовжують масштабний наступ на Сході. Ворог хоче будь-що вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Станом на сьогодні найзагрозливішим напрямком для нас залишається Донецька область – Слов'янськ, Краматорськ, Бахмут,

– сказав військовий експерт.

Жданов зауважив, що найбільш перспективним напрямком для України є Херсон. "Якщо наші політики не схиблять, ми розвиватимемо там ті успіхи, які ми там маємо", – додав він.

Очікують, що Херсон стане найбільшим провалом росії. Саме тому зараз з усіх усюд "повилазили" російські агенти, які закликають до перемовин.

Вони й зерно сюди підтягують: "Хочете вивозити – давайте перемир'я". росія розуміє, що це їхня (світу – 24 канал) ахіллесова п'ята,

– пояснив військовий експерт.

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російські бойовики продовжують спроби захопити Донецьку область. Зокрема, під ворожим вогнем щодня перебуває Слов'янськ. Однак наші прикордонники активно готуються до "теплого" прийому окупантів.

Населені пункти Донеччини атакують з різних видів зброї. Сьогодні ночі та вранці вони завдали авіаудару по Торецьку.

окупанти невпинно обстрілюють Краматорськ. Внаслідок удару знищена школа, а два машинобудівні заводи зазнали руйнувань. На жаль, є жертви серед цивільного населення.

російські бойовики готуються до просування на Бахмут. Водночас вони продовжують обстрілювати довколишні міста з танків, ствольної та реактивної артилерії.

Однією з цілей окупантів стала Вуглегірська ТЕС. У Генштабі заявили, що там у ворога є частковий успіх.

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