Речь идет о территориях Донбасса, на которых оккупанты будут пытаться достичь целей любой ценой. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Олег Жданов.
Обстрелы буквально повсюду: в ОВА рассказали о ситуации на Донетчине
россияне не откажутся от этой задачи
Военные страны-агрессорки продолжают масштабное наступление на Востоке. Враг хочет во что бы то ни стало выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.
На сегодняшний день самым угрожающим направлением для нас остается Донецкая область – Славянск, Краматорск, Бахмут,
– сказал военный эксперт.
Жданов отметил, что наиболее перспективным направлением Украины является Херсон. "Если наши политики не промахнутся, мы будем развивать там те успехи, которые мы там имеем", - добавил он.
Ожидается, что Херсон станет самым большим провалом России. Именно поэтому сейчас из всех повсюду "вылезли" российские агенты, призывающие к переговорам.
Они и зерно сюда подтягивают: "Хотите вывозить – давайте перемирие". россия понимает, что это их (мира – 24 канал) ахиллесова пята,
– объяснил военный эксперт.
Ситуация на Востоке: последние новости
- российские боевики продолжают попытки захватить Донецкую область. В частности, под вражеским огнем каждый день находится Славянск. Однако наши пограничники активно готовятся к "теплому" приему кафиров.
- Населённые пункты Донбасса атакуют из разных видов оружия. Сегодня ночью и утром они нанесли авиаудар по Торецку.
- оккупанты непрерывно обстреливают Краматорск. В результате удара 22 июля уничтожена школа, а два машиностроительных завода потерпели разрушения. К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения.
- российские боевики готовятся к продвижению на Бахмут. В то же время они продолжают обстреливать близлежащие города из танков, ствольной и реактивной артиллерии.
- Одной из целей оккупантов стала Углегорская ТЭС. В Генштабе заявили, что там у врага есть частичный успех.
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