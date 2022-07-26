Речь идет о территориях Донбасса, на которых оккупанты будут пытаться достичь целей любой ценой. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Олег Жданов.

Обстрелы буквально повсюду: в ОВА рассказали о ситуации на Донетчине

россияне не откажутся от этой задачи

Военные страны-агрессорки продолжают масштабное наступление на Востоке. Враг хочет во что бы то ни стало выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

На сегодняшний день самым угрожающим направлением для нас остается Донецкая область – Славянск, Краматорск, Бахмут,

– сказал военный эксперт.

Жданов отметил, что наиболее перспективным направлением Украины является Херсон. "Если наши политики не промахнутся, мы будем развивать там те успехи, которые мы там имеем", - добавил он.

Ожидается, что Херсон станет самым большим провалом России. Именно поэтому сейчас из всех повсюду "вылезли" российские агенты, призывающие к переговорам.

Они и зерно сюда подтягивают: "Хотите вывозить – давайте перемирие". россия понимает, что это их (мира – 24 канал) ахиллесова пята,

– объяснил военный эксперт.

Ситуация на Востоке: последние новости

российские боевики продолжают попытки захватить Донецкую область. В частности, под вражеским огнем каждый день находится Славянск. Однако наши пограничники активно готовятся к "теплому" приему кафиров.

Населённые пункты Донбасса атакуют из разных видов оружия. Сегодня ночью и утром они нанесли авиаудар по Торецку.

оккупанты непрерывно обстреливают Краматорск. В результате удара 22 июля уничтожена школа, а два машиностроительных завода потерпели разрушения. К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения.

российские боевики готовятся к продвижению на Бахмут. В то же время они продолжают обстреливать близлежащие города из танков, ствольной и реактивной артиллерии.

Одной из целей оккупантов стала Углегорская ТЭС. В Генштабе заявили, что там у врага есть частичный успех.

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