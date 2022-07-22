російські окупанти продовжують спроби посунути свої позиції на Сході та втримати зайняті рубежі на Півдні. Завдяки влучним ударам ЗСУ по складах ворога окупанти почали бити по українських містах ракетами, які для цього не призначені.

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Ситуація на фронті та плани ворога: дані Міноборони Британії

Спроби російських окупантів захопити Вуглегірську АЕС провалюються, ЗСУ успішно тримають оборону об'єкта та завдають ворогу втрат. Артилерія ворога зосереджена навколо Краматорська та Сіверська, які росіяни хочуть захопити.

російські окупанти продовжують вести обстріли цивільної інфраструктури та мирних міст, але вже роблять це зі зброї, яка для цього не призначена. Зокрема, вони почали застосовувати С-300 та С-400, які призначені для протиповітряної оборони.

Британці повідомляють, що в цих снарядів мала боєголовка, тому вони не можуть завдавати масштабних руйнувань для укріплених конструкцій, а екіпажі С-300 та С-400 можуть бути не навченими для завдання ефективних ударів по цивільних цілях.

Щоправда, мета ракетних ударів російських окупантів – звичайний терор, тому не дивно, що задля цього вони використовують усі наявні засоби.

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