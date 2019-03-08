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      Женщины и искусство: что вы об этом знаете (тест)

      34 Читати новину українською
      Тест творчество женщин в искусстве
      Тест творчество женщин в искусстве / Getty Images

      Да Винчи, Санти, дали, Пикассо, Ренуар, Моне – это те фамилии, которые первыми приходят на ум, когда речь заходит об искусстве. И они мужские. А в живописи было немало женщин, которые не только вдохновляли и позировали для художников, но и сами творили картины.

      Кем восхищаются в художественном мире, кроме Фриды Кало, и сколько стоит самая дорогая в мире картина, написанная женщиной – 24 канал подготовил для вас тест на знание творчества женщин-художниц.

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      Автор: Наталья Печерская
      Теги: Новости культуры Новости Украины Исскусство Тесты
      Источник: 24 канал
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