Женщины и искусство: что вы об этом знаете (тест)
Да Винчи, Санти, дали, Пикассо, Ренуар, Моне – это те фамилии, которые первыми приходят на ум, когда речь заходит об искусстве. И они мужские. А в живописи было немало женщин, которые не только вдохновляли и позировали для художников, но и сами творили картины.
Кем восхищаются в художественном мире, кроме Фриды Кало, и сколько стоит самая дорогая в мире картина, написанная женщиной – 24 канал подготовил для вас тест на знание творчества женщин-художниц.
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Источник: 24 канал
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