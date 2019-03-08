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      Жінки і мистецтво: що ви про це знаєте (тест)

      79 Читать новость на русском
      Тест творчість жінок у мистецтві
      Тест творчість жінок у мистецтві / Getty Images

      Да Вінчі, Санті, Далі, Пікассо, Ренуар, Моне – це ті прізвища, які першими спадають на думку, коли мова заходить про мистецтво. І вони чоловічі. А у живописі було чимало жінок, які не тільки надихали та позували для художників, але й самі творили картини.

      Ким захоплюються у художньому світі, окрім Фріди Кало, та скільки коштує найдорожча у світі картина, написана жінкою – 24 канал підготував для вас тест на знання творчості жінок-художниць.

      Читайте також: Кохання крізь призму живопису: 11 картин-поглядів на людські почуття

       

       

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      Автор: Наталія Печерська
      Теги: Новини України Новини культури Мистецтво Тести
      Джерело: 24 канал
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