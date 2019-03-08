Жінки і мистецтво: що ви про це знаєте (тест)

Да Вінчі, Санті, Далі, Пікассо, Ренуар, Моне – це ті прізвища, які першими спадають на думку, коли мова заходить про мистецтво. І вони чоловічі. А у живописі було чимало жінок, які не тільки надихали та позували для художників, але й самі творили картини.

Ким захоплюються у художньому світі, окрім Фріди Кало, та скільки коштує найдорожча у світі картина, написана жінкою – 24 канал підготував для вас тест на знання творчості жінок-художниць. Читайте також: Кохання крізь призму живопису: 11 картин-поглядів на людські почуття