В Укрзализныце отметили, что именно пассажирки женских купе демонстрируют наибольший уровень удовлетворенности сервисом Укрзализныци. Самая высокая и средняя населенность женских купе – более 80% на сегодня. Так что, вероятно, количество таких вагонов будет расти.

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В каких поездах есть женские купе

№81/82 Киев – Ужгород;

№41/42 Днепр – Трускавец;

№75/76 Киев – Кривой Рог;

№15/16 Харьков – Ясиня;

№17/18 Харьков – Ужгород;

№29/30 Киев – Ужгород;

№3/4 Запорожье – Ужгород;

№26/236 Одесса – Рахов.

Женские купе на 7 маршрутах, кроме Одесса – Рахов, работают с сегодняшнего дня, 15 ноября. Из-за ремонта пути на Закарпатье первый рейс с женскими купе из Одессы выедет 16 ноября, а из Рахова – 17 ноября.

Напомним, что женские купе в Украине появилось после того, как в мае женщины создали петицию с просьбой создать женские вагоны. Причиной стали регулярные скандалы по поводу нарушения безопасности женщин со стороны пассажиров-мужчин: говорится о притязаниях, насилии, даже были случаи изнасилования. Поэтому петиция быстро набрала необходимые 25 000 голосов.