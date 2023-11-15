В Укрзалізниці зауважили, що саме пасажирки жіночих купе демонструють найбільший рівень задоволеності сервісом Укрзалізниці. Найвищою є й середня населеність жіночих купе – понад 80% на сьогодні. Тож, ймовірно, кількість таких вагонів зростатиме.
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У яких поїздах є жіночі купе
- №81/82 Київ – Ужгород;
- №41/42 Дніпро – Трускавець;
- №75/76 Київ – Кривий Ріг;
- №15/16 Харків – Ясіня;
- №17/18 Харків – Ужгород;
- №29/30 Київ – Ужгород;
- №3/4 Запоріжжя – Ужгород;
- №26/236 Одеса – Рахів.
Жіночі купе на 7 маршрутах, окрім Одеса – Рахів, працюють від сьогодні, 15 листопада. Через ремонт колії на Закарпатті перший рейс з жіночими купе з Одеси виїде 16 листопада, а з Рахова – 17 листопада.
Нагадаємо, що жіночі купе в Україні з'явилася після того, як у травні жінки створили петицію з проханням створити жіночі вагони. Причиною стали регулярні скандали щодо порушення безпеки жінок з боку пасажирів-чоловіків: мовиться про домагання, насильство, навіть були випадки зґвалтування. Тож петиція швидко набрала необхідні 25 000 голосів.
Хто може користуватися жіночими купеВони доступні тільки для жінок та дітей не старше 6 років. Коштують вони так само як і звичайні купе. Й стосовно них працюють такі самі обмеження: не більше 4 квитків на одне замовлення. Такі спецкупе позначені в додатку відповідним маркуванням.