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      Женские образы с Maybelline New York – красота и оригинальность

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      Первое появление известного в наше время бренда датируется 1913 годом. Все начиналось с производства необычной на тот период туши для ресниц, которая использовалась женщинами с целью усовершенствования образа.

      В дальнейшем философия бренда не менялась, и производитель пытался создавать такую продукцию, чтобы каждая женщина была довольна покупкой.

      Томас Уильямс – обычный фармацевт, который стоит у истоков создания компании. Он увидел, как его сестра наносила на ресницы вазелин и измельченный уголь для придания глазам определенного шарма. Эта идея в голове застряла надолго, и он создал первую в мире тушь Low-Brow-In, которая в дальнейшем была переименована в честь его сестры – Мэйбеллин.

      Декоративная косметика как новаторское решение бренда

      Сначала большинство косметики изготовлялось на заказ, но со временем производители решили запускать линии косметических средств, обеспечивая продукцией всех покупателей. Небывалый спрос заставлял постоянно увеличивать обороты и расширять ассортимент.

      Большинство новых изобретений были революционными, а их нестандартное использование обеспечивало подчеркивание женственности и красоты. Сегодня, выбирая косметику от Maybelline New York, каждая женщина может как скрыть недостатки, так и сделать акцент на своих достоинствах. Остается только выбрать свой оптимальный набор косметики для использования на постоянной основе.

      Качество косметики Maybelline

      Во многом продукция от этого бренда получила широкое распространение и популярность по нескольким причинам:

      • инновационный подход к производству;

      • широкий выбор косметических средств;

      • строгий контроль на всех этапах производства;

      • доступная стоимость;

      • высокое качество косметики;

      • безопасность для здоровья.

      Все женщины могут стать счастливыми обладательницами косметики, покупая ее в магазине Eva.ua. Все предложения сформированы в огромном каталоге с возможностью выбрать критерии поиска. Все заказы доставляются в регионы Украины, а оплата осуществляется как наличными, так и безналичным расчетом.

      На все вопросы по продукции или условиям покупки ответят профессиональные менеджеры и консультанты магазина. Они досконально знают особенности ассортимента и готовы подсказать, какие решения подходят под конкретные ситуации и обстоятельства. Вся продукция сертифицирована и официально разрешена к продаже на территории Украины.

      Автор: Соня Волошин
      Теги: Новости Украины Красота
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