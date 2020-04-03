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      Жіночі образи з Maybelline New York – краса та оригінальність

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      Перша поява відомого в наш час бренду датується 1913 роком. Все починалося з виробництва незвичайної на той період туші для вій, яка використовувалася жінками з метою удосконалення образу.

      Надалі філософія бренду не змінювалася, і виробник намагався створювати таку продукцію, щоб кожна жінка була задоволена покупкою.

      Томас Вільямс – звичайний фармацевт, який стоїть біля витоків створення компанії. Він побачив, як його сестра наносила на вії вазелін і подрібнене вугілля для додання очам певного шарму. Ця ідея в його голові застрягла надовго, і він створив першу в світі туш Low-Brow-In, яка в подальшому була перейменована на честь його сестри – Мейбеллін.

      Декоративна косметика як новаторське рішення бренду

      Спочатку більшість косметики виготовлялося на замовлення, але з часом виробники вирішили запускати лінії косметичних засобів, забезпечуючи продукцією всіх покупців. Небувалий попит змушував постійно збільшувати обороти і розширювати асортимент.

      Більшість нових винаходів були революційними, а їх нестандартне використання забезпечувало підкреслення жіночності та краси. Сьогодні, вибираючи косметику від Maybelline New York, кожна жінка може як приховати недоліки, так і зробити акцент на своїх перевагах. Залишається лише вибрати свій оптимальний набір косметики для використання на постійній основі.

      Якість косметики Maybelline

      Багато в чому продукція від цього бренду набула широкого поширення і популярність з кількох причин:

      • інноваційний підхід до виробництва;

      • широкий вибір косметичних засобів;

      • строгий контроль на всіх етапах виробництва;

      • доступна вартість;

      • висока якість косметики;

      • безпека продукції для здоров'я.

      Всі жінки можуть стати щасливими власницями косметики, купуючи її в магазині Eva.ua. Всі пропозиції сформовані в величезному каталозі з можливістю вибрати критерії пошуку. Всі замовлення доставляються в регіони України, а оплата здійснюється як готівкою, так і безготівковим розрахунком.

      На всі питання щодо продукції або умов покупки нададуть професійні менеджери і консультанти магазину. Вони досконально знають особливості асортименту і готові підказати, які рішення підходять під конкретні ситуації і обставини. Вся продукція сертифікована і офіційно дозволена до продажу на території України.

      Автор: Соня Волошин
      Теги: Новини України Краса
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