Жіночі образи з Maybelline New York – краса та оригінальність
Перша поява відомого в наш час бренду датується 1913 роком. Все починалося з виробництва незвичайної на той період туші для вій, яка використовувалася жінками з метою удосконалення образу.
Надалі філософія бренду не змінювалася, і виробник намагався створювати таку продукцію, щоб кожна жінка була задоволена покупкою.
Томас Вільямс – звичайний фармацевт, який стоїть біля витоків створення компанії. Він побачив, як його сестра наносила на вії вазелін і подрібнене вугілля для додання очам певного шарму. Ця ідея в його голові застрягла надовго, і він створив першу в світі туш Low-Brow-In, яка в подальшому була перейменована на честь його сестри – Мейбеллін.
Декоративна косметика як новаторське рішення бренду
Спочатку більшість косметики виготовлялося на замовлення, але з часом виробники вирішили запускати лінії косметичних засобів, забезпечуючи продукцією всіх покупців. Небувалий попит змушував постійно збільшувати обороти і розширювати асортимент.
Більшість нових винаходів були революційними, а їх нестандартне використання забезпечувало підкреслення жіночності та краси. Сьогодні, вибираючи косметику від Maybelline New York, кожна жінка може як приховати недоліки, так і зробити акцент на своїх перевагах. Залишається лише вибрати свій оптимальний набір косметики для використання на постійній основі.
Якість косметики Maybelline
Багато в чому продукція від цього бренду набула широкого поширення і популярність з кількох причин:
• інноваційний підхід до виробництва;
• широкий вибір косметичних засобів;
• строгий контроль на всіх етапах виробництва;
• доступна вартість;
• висока якість косметики;
• безпека продукції для здоров'я.
Всі жінки можуть стати щасливими власницями косметики, купуючи її в магазині Eva.ua. Всі пропозиції сформовані в величезному каталозі з можливістю вибрати критерії пошуку. Всі замовлення доставляються в регіони України, а оплата здійснюється як готівкою, так і безготівковим розрахунком.
На всі питання щодо продукції або умов покупки нададуть професійні менеджери і консультанти магазину. Вони досконально знають особливості асортименту і готові підказати, які рішення підходять під конкретні ситуації і обставини. Вся продукція сертифікована і офіційно дозволена до продажу на території України.
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