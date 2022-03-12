Подлое нападение России на Украину невероятно сплотило украинцев. Они объединились в единственном желании – дать отпор врагу. Оккупанты понесли безумные потери, мы уже одержали много ярких побед. Но у истории войны есть и трагические страницы.

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История Сергея Перебийноса

Российские изверги боятся боя с ВСУ, ведь такая встреча будет означать только одно – смерть. Они избрали тактику терроризма и обстреливают мирное население.

Во время эвакуации мирного населения в Ирпене оккупанты унесли жизни всей семьи Сергея Перебийноса: жены, двоих детей и двух собак.

Я постараюсь дать максимальную огласку этой ситуации. Это моя миссия, – сказал Сергей.

История убийства семьи Сергея русскими оккупантами: