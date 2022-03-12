Підлий напад Росії на Україну неймовірно згуртував українців. Вони об'єдналися в єдиному бажанні – дати відсіч ворогу. Окупанти зазнали шалених втрат, ми вже здобули багато яскравих перемог. Але історія війни має й трагічні сторінки.

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Історія Сергія Перебийноса

Російські нелюди бояться бою із ЗСУ, адже така зустріч означатиме лише одне – смерть. Вони обрали тактику тероризму та обстрілюють мирне населення.

Під час евакуації мирного населення в Ірпені окупанти забрали життя всієї сім'ї Сергія Перебийноса: дружини, двох дітей та двох собак.

Я буду намагатися дати максимальний розголос цій ситуації. Це моя місія,

– сказав Сергій.

Історія вбивства сім'ї Сергія російськими окупантами:

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