Волноваха стала мішенню для десятків ракет та снарядів російських окупантів. Обстріли ворога завдали місту шаленої шкоди.

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Волновахи більше не існує

Як повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, міста Волноваха більше не існує. Російські окупанти його повністю знищили.

Раніше у районі Волновахи жило понад 100 тисяч людей. Більшу частину населення вдалося евакуювати.

Оскільки міста з інфраструктурою вже не існує, бої між ЗСУ та орками точаться за територію.

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