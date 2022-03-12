Волноваха стала мішенню для десятків ракет та снарядів російських окупантів. Обстріли ворога завдали місту шаленої шкоди.
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Волновахи більше не існує
Як повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, міста Волноваха більше не існує. Російські окупанти його повністю знищили.
Раніше у районі Волновахи жило понад 100 тисяч людей. Більшу частину населення вдалося евакуювати.
Оскільки міста з інфраструктурою вже не існує, бої між ЗСУ та орками точаться за територію.
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