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      Жену азербайджанского банкира арестовали в Лондоне за покупки на 16 миллионов фунтов

      71 Читати новину українською
      Замира Гаджиева
      Замира Гаджиева / theworldnews

      Жену бывшего главы Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева Замиру арестовали в Лондоне. Против нее выдвинуто два обвинения в присвоении средств.

      Об этом сообщило издание BBC.

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      Отмечается, что в настоящее время она находится в следственном изоляторе. Рассматривается вопрос о ее экстрадиции в Азербайджан.

      В суде заявили, что Гаджиеву могут выпустить из-под стражи после внесения залога в размере 500 тысяч фунтов стерлингов. В таком случае она должна будет жить в своем доме в Лондоне и ежедневно посещать отделение полиции.

      В феврале Великобритания получила право налагать арест на активы иностранных граждан в тех случаях, если они не могут объяснить доходы в размере более 50 тысяч фунтов стерлингов. Под подозрением находятся уже около 140 человек, большинство из которых граждане России.

      Замира Гаджиева является первым человеком, попавшим под действие закона "Об уголовных финансах", принятого в 2017 году. Жена азербайджанского банкира, который сейчас находится за решеткой, известная своими большими покупками в универмаге Harrods. Отмечается, что она оставила там около 16 миллионов фунтов (21 миллион долларов – 24 Канал).

      Теги: Новости Азербайджана Великобритания
      Источник: 24 Канал
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